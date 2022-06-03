У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и бронежилетом

Полиция США сообщила о задержании мужчины, который припарковал машину у здания Капитолия, у него были обнаружены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.

«Сегодня утром возле Капитолия США был задержан мужчина из Мичигана после того, как при нём были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет, магазины большой ёмкости и другая амуниция», — приводит РИА Новости сообщение.

На поддельном уведомлении мужчины была надпись «Управление Интерпола».

Отмечается, что подозреваемым является отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе.

26 апреля 2021 года полиция Капитолия, охраняющая территорию комплекса конгресса США, сообщила о задержании мужчины, проникшего на охраняемую территорию.