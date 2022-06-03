Политолог Дудчак прокомментировал сотрудничество России и Китая

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Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сотрудничество России и Китая.
Политолог Дудчак прокомментировал сотрудничество России и Китая
  • Gettyimages.ru

«У Китая есть желание, стремление и возможности по многим параметрам восполнить те пробелы, которые образовались в России после ухода западных компаний. Если китайцы готовы поддержать нас по важным экономическим отраслям, а они сделают это с большим удовольствием, то, безусловно, нужно этим пользоваться», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, растёт товарооборот, который обслуживается через национальные валюты, и это благоприятная тенденция.

Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с «Радио 1» высказался о сотрудничестве России и Китая.

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