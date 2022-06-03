WP: власти Китая пытаются помочь России без нарушения западных санкций
- Legion-Media
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Источники газеты утверждают, что Россия якобы в двух случаях пыталась получить от Китая новые формы экономической поддержки, в том числе сохранение «торговых обязательств», которые были взяты до начала спецоперации на Украине.
Также издание пишет о попытках получить от Китая финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны западных стран.
При этом источники утверждают, что российская сторона не запрашивала у Китая оружие и боеприпасы.
В статье говорится, что лидер КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ, как оказать помощь России, не нарушив при этом санкций.
Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.