WP: власти Китая пытаются помочь России без нарушения западных санкций

Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в китайском правительстве.

Источники газеты утверждают, что Россия якобы в двух случаях пыталась получить от Китая новые формы экономической поддержки, в том числе сохранение «торговых обязательств», которые были взяты до начала спецоперации на Украине.

Также издание пишет о попытках получить от Китая финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны западных стран.

При этом источники утверждают, что российская сторона не запрашивала у Китая оружие и боеприпасы.

В статье говорится, что лидер КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ, как оказать помощь России, не нарушив при этом санкций.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.