WP: власти Китая пытаются помочь России без нарушения западных санкций

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Власти Китая пытаются оказать помощь России, не нарушая при этом западных санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в китайском правительстве.
WP: власти Китая пытаются помочь России без нарушения западных санкций
  • Legion-Media
  • © Sheldon Cooper / SOPA Images/Sipa USA

Источники газеты утверждают, что Россия якобы в двух случаях пыталась получить от Китая новые формы экономической поддержки, в том числе сохранение «торговых обязательств», которые были взяты до начала спецоперации на Украине.

Также издание пишет о попытках получить от Китая финансовую и технологическую поддержку, на которую наложены санкции со стороны западных стран.

При этом источники утверждают, что российская сторона не запрашивала у Китая оружие и боеприпасы.

В статье говорится, что лидер КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ, как оказать помощь России, не нарушив при этом санкций.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.

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