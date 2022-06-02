Специалист Островский высказался о сотрудничестве России и Китая

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Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский высказался о сотрудничестве России и Китая.
Специалист Островский высказался о сотрудничестве России и Китая
  • AP

«Прежде всего, у нас действует договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который подписан 16 июля 2001 года. Он был подписан на 20 лет. По итогам, когда у нас сократился объём торговли со всеми западными странами, у нас увеличился объём товарооборота с Китаем и составил $147 млрд, что является существенным приростом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Островский, у двух стран есть резервы для роста сотрудничества.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.

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