Специалист Островский высказался о сотрудничестве России и Китая

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский высказался о сотрудничестве России и Китая.

«Прежде всего, у нас действует договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который подписан 16 июля 2001 года. Он был подписан на 20 лет. По итогам, когда у нас сократился объём торговли со всеми западными странами, у нас увеличился объём товарооборота с Китаем и составил $147 млрд, что является существенным приростом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Островский, у двух стран есть резервы для роста сотрудничества.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.