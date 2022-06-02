Посол Машков: Россия предлагает запустить диалог по вопросу контроля над ракетами

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Посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков заявил, что серьёзных обсуждений ракетной проблематики на уровне международного сообщества не ведётся, в связи с чем Россия предлагает запустить диалог по вопросу контроля над ракетами.

Машков отметил, что последняя встреча группы экспертов, направленная на решение ракетных вопросов во всех аспектах, состоялась в 2008 году.

«С этого момента ничего серьёзного по ракетам не обсуждалось. Надо начинать с малых шагов — запустить диалог», — цитирует ТАСС российского дипломата.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты будут добиваться введения новых санкций СБ ООН, если КНДР будет проводить ядерные испытания.

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