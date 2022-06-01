Еврокомиссия: Хорватия готова к переходу на евро с 2023 года

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Хорватия готова к вступлению в еврозону с 1 января 2023 года, об этом говорится в отчёте Еврокомиссии.
Еврокомиссия: Хорватия готова к переходу на евро с 2023 года
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«Комиссия считает, что Хорватия выполняет условия для перехода на евро», — говорится в материалах ЕК.

Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля после обсуждений в Еврогруппе и Евросовете.

Также своё мнение должны высказать Европарламент и ЕЦБ.

В конце мая Евростат сообщил о том, что уровень инфляции в еврозоне достиг 8,1% при прогнозируемом росте в 7,7%. Данное значение является рекордным.

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