Еврокомиссия: Хорватия готова к переходу на евро с 2023 года
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«Комиссия считает, что Хорватия выполняет условия для перехода на евро», — говорится в материалах ЕК.
Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля после обсуждений в Еврогруппе и Евросовете.
Также своё мнение должны высказать Европарламент и ЕЦБ.
В конце мая Евростат сообщил о том, что уровень инфляции в еврозоне достиг 8,1% при прогнозируемом росте в 7,7%. Данное значение является рекордным.