Аналитик Юшков рассказал о конфликте между бизнесом и политиками в ЕС из-за санкций

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал о конфликте между бизнесом и политиками в ЕС из-за санкций.

«Здесь чёткий конфликт вырисовался между бизнесом и политиками в Европе. Когда бизнес говорит, что «мы так больше не можем» и что «у нас разгоняется инфляция». И экономические власти Евросоюза и США признают, что дорогие энергоресурсы разгоняют инфляцию. В итоге это приводит к тому, что приходится повышать ставки рефинансирования», — отметил он в беседе с URA.RU.

Как считает Юшков, из-за повышения ставок ЕЦБ и ФРС замедляется развитие западной экономики.

Ранее Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.