Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв высказался о потенциале сотрудничества России и стран Африки.

«У нас есть все возможности для наращивания нашего сотрудничества. Ещё в 2014—2018 годах Африка оказалась единственным регионом мира, показавшим существенный рост объёма российского экспорта — на $6,63 млрд (87%) в Северную Африку, на $1,47 млрд (85%) — в Африку к югу от Сахары», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также важно в нынешних условиях поддержать страны Африки в решении обострившихся продовольственных проблем.

Как отметил Косачёв, Россия выполняет и будет выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других необходимых Африке товаров.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.