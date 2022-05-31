Макрон заявил, что шестой пакет санкций затронет 80 российских бизнесменов и три канала

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России затронет 80 российских бизнесменов и три телеканала.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По словам Макрона, шестой пакет санкций Евросоюза против России является очень важным.

«Он предусматривает санкции против порядка 80 олигархов, а также трёх телеканалов», — заявил французский лидер.

Также он заявил, что новый пакет санкций позволит «отключить от системы SWIFT первый российский банк и впервые ввести нефтяное эмбарго».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза, который включает эмбарго на танкерные поставки нефти из России в страны ЕС, могут утвердить окончательно 1—2 июня.