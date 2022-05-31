Посол России Грызлов анонсировал открытие российского генконсульства в Гродно

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил о принятии решения об открытии российского генконсульства в Гродно.

«Сегодня мы посмотрим варианты размещения, варианты зданий. Этот процесс идёт в соответствии с регламентом. Но политическое решение принято и обсуждено на уровне Российской Федерации и Республики Беларусь», — цитирует его ТАСС.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми государств, в том числе России — Бориса Грызлова.