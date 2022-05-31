České noviny: Чехия отсрочила эмбарго на российскую нефть на 18 месяцев
- AFP
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Об этом сообщает České noviny со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.
«В первый день саммита мы в принципе договорились о частичном запрете на поставки российской нефти. Исключение пока сделано для нефти, поставляемой по трубопроводам», — цитирует Фиалу издание.
Ранее о получении отсрочки от эмбарго сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Болгария откажется от поставок российской нефти к концу 2024 года.