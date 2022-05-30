Медведев предложил подумать о льготном въезде для жителей ФРГ, выступающих против Шольца

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о предоставлении льготного въезда в страну жителям Германии, выступающим против правительства канцлера Олафа Шольца. По мнению российского политика, такое решение можно обсуждать в рамках ответных действий на шаги Берлина, который намерен упростить въезд для тех, кто желает Москве поражения.
Медведев предложил подумать о льготном въезде для жителей ФРГ, выступающих против Шольца
  • РИА Новости

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения», — написал Медведев в Telegram.

В этой ситуации он предложил «сделать два вывода».

«Первое. Пусть такие едут к немцам как можно скорее — и желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о вооружённых силах. Второе. Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии (и не только) против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей», — сказал Дмитрий Медведев.

Как стало известно ранее, власти Германии упростят въезд в страну для россиян, критически настроенных в отношении властей, в том числе для правозащитников, сотрудников НПО, журналистов и учёных, которые выступают против операции России по защите Донбасса.

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