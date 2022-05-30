Политолог Кошкин прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Европе

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Европе.

«Туризм в европейских странах приносит огромные деньги в государственные бюджеты, в том числе и за счёт путешественников из России. Сейчас из-за беженцев много проблем. Их начали форматировать под общие требования для приезжих», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, к началу летнего сезона многие страны пытаются освободить занятые украинскими беженцами площади, чтобы наладить турпоток.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.