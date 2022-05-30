Политолог Кошкин прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Европе

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Европе.
Политолог Кошкин прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Европе
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«Туризм в европейских странах приносит огромные деньги в государственные бюджеты, в том числе и за счёт путешественников из России. Сейчас из-за беженцев много проблем. Их начали форматировать под общие требования для приезжих», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, к началу летнего сезона многие страны пытаются освободить занятые украинскими беженцами площади, чтобы наладить турпоток.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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