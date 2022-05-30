В российском посольстве назвали вбросом сообщения о якобы гибели двух россиян в ЦАР

В российском посольстве в Центральноафриканской Республике опровергли сообщения о якобы убийстве двух россиян в африканской стране. Как отметили в дипмиссии, «скорее всего, это информационный вброс от оппозиции».

Как пишет РИА Новости, ранее СМИ сообщили, что в ЦАР погибли два сотрудника российской частной охранной компании.

В посольстве России заявили, что сообщения «не соответствуют действительности».

«Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране», — сказали в дипломатической миссии.

Как уточняет ТАСС, ранее об этом сообщило агентство Anadolu.

В апреле посол ЦАР в Москве Леон Додону заявил, что Центральноафриканская Республика заинтересована в увеличении числа российских инструкторов на территории страны.