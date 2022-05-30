Посетитель Лувра бросил кусок торта в картину «Мона Лиза» в Париже

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Посетитель Лувра бросил кусок торта в картину «Мона Лиза» в Париже, измазав защитное стекло. Об этом сообщил BFMTV.
Посетитель Лувра бросил кусок торта в картину «Мона Лиза» в Париже
  • AP

По информации телеканала, инцидент произошёл 29 мая. 

На роликах, появившихся в соцсетях, видно, что защитное стекло, под которое помещена картина, вымазано кремом от торта. Как заявили пользователи соцсетей, они видели, что какой-то мужчина бросил в картину кусок торта.

Также на ролике видно, что возле картины находится инвалидная коляска.

Мужчина, который, предположительно, бросил кусок торта, объяснил свои действия привлечением внимания к проблеме экологии. 

«Все художники, подумайте о Земле. Вот почему я сделал это. Нужно думать о планете», — сказал он.

В апреле посетителей музейного комплекса «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о «минировании» здания.

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