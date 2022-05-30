Мужа Нэнси Пелоси задержали за вождение в нетрезвом виде

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Супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает Daily News, мужчину обвинили сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно данным отчёта, содержание алкоголя в крови Пола Пелоси превышало допустимую отметку в 0,08%.

Супруга спикера палаты представителей конгресса выпустили под залог в размере $5 тыс.

Сама Нэнси Пелоси отказалась комментировать инцидент.

В 2020 году одного из самых известных конспирологов США, радиоведущего Алекса Джонса, арестовали в Техасе за вождение в нетрезвом виде.

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