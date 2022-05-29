Три взрывных устройства обнаружены в день президентских выборов в Колумбии

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Глава Минобороны Колумбии Диего Молано Апонте заявил, что колумбийские военные обнаружили три взрывных устройства 29 мая, в день, когда в стране проходит первый тур президентских выборов.
Три взрывных устройства обнаружены в день президентских выборов в Колумбии
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«Обнаружено три взрывных устройства: одно в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, другое в Картахена-дель-Чайра», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что указанные им два устройства были оставлены на тротуарах неподалеку от избирательных участков, а третье обнаружили в сельской местности в центре страны.

«Эти три несвязанных инцидента не повлияли на процесс волеизъявления», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Колумбии началось голосование на президентских выборах.

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