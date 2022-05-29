Во Франции призвали Евросоюз не решать «на эмоциях» вопрос о вступлении в него Украины

Лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала BFM TV попросил Европейский союз не решать «на эмоциях» вопрос о вступлении в него Украины.

«Это хорошо, конечно, что они требуют, но, простите, это нельзя решить только эмоциями. В нынешних условиях это не стало бы чем-то хорошим», — сказал он.

Он отметил, что сейчас на Украине минимальная зарплата составляет €130.

«Я не поддерживаю мысль о том, чтобы на наш общий рынок со свободным передвижением пришли люди, которые получают по €130 в месяц», — добавил Меланшон.

Французский политик выразил уверенность в том, что для обеспечения условий для вступления Украины в ЕС стране необходимо добиться «социальной гармонизации» с другими странами Европы.

Ранее в МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.