Во Франции призвали Евросоюз не решать «на эмоциях» вопрос о вступлении в него Украины
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«Это хорошо, конечно, что они требуют, но, простите, это нельзя решить только эмоциями. В нынешних условиях это не стало бы чем-то хорошим», — сказал он.
Он отметил, что сейчас на Украине минимальная зарплата составляет €130.
«Я не поддерживаю мысль о том, чтобы на наш общий рынок со свободным передвижением пришли люди, которые получают по €130 в месяц», — добавил Меланшон.
Французский политик выразил уверенность в том, что для обеспечения условий для вступления Украины в ЕС стране необходимо добиться «социальной гармонизации» с другими странами Европы.
Ранее в МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.