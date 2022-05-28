В Мексике выявили первый случай оспы обезьян
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- © Adene Sanchez
Как сообщает ТАСС, об этом чиновник написал в своих соцсетях.
«Сегодня мы подтверждаем первый завезённый случай заражения обезьяньей оспой в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах», — указал он.
По его словам, больной в настоящий момент находится в Мехико, его состояние стабильное, он находится на профилактической изоляции.
Ранее Министерство здравоохранения Мальты сообщило об обнаружении первого случая заражения оспой обезьян в стране.