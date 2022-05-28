В Мексике выявили первый случай оспы обезьян

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил об обнаружении в стране первого больного оспой обезьян.

Как сообщает ТАСС, об этом чиновник написал в своих соцсетях.

«Сегодня мы подтверждаем первый завезённый случай заражения обезьяньей оспой в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах», — указал он.

По его словам, больной в настоящий момент находится в Мехико, его состояние стабильное, он находится на профилактической изоляции.

Ранее Министерство здравоохранения Мальты сообщило об обнаружении первого случая заражения оспой обезьян в стране.