Захарова: США лишают Украину запасов зерна и провоцируют продовольственный кризис

Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая её запасов зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая её запасов зерна», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что попытки Запада «списать все беды» на продовольственном рынке на российскую спецоперацию на Украине абсолютно беспочвенны.

Захарова также напомнила, что пандемия коронавируса привела к серьёзным сбоям в работе производственно-сбытовых цепочек и росту цен на услуги по транспортировке продуктов питания.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что то, что Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, — «ещё одно действие, которое обрекает Украину на серьёзные гуманитарные проблемы».