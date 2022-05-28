Захарова назвала ошибочным и бесперспективным введение новых санкций в отношении КНДР

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Введение новых санкций в отношении КНДР ошибочно и бесперспективно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала ошибочным и бесперспективным введение новых санкций в отношении КНДР
  • © МИД России

«Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий — просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

По её словам, КНДР «измучена» многолетним санкционным режимом Совбеза ООН.

«Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала», — заключила Захарова. 

Ранее в Совете Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что США по-прежнему готовы к взаимодействию с КНДР посредством дипломатии.

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