AFP: парламент ЦАР выступил за отмену смертной казни в стране
Решение было принято путём аккламации — на основании «неформальной реакции» участников обсуждения.
В дальшнейшем законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.
Уточняется, что последняя смертная казнь в ЦАР датируется 1981 годом.
В январе власти Папуа — Новой Гвинеи отменили закон о смертной казни в стране спустя 30 лет после повторного введения, всем приговорённым к ней мера наказания будет заменена на пожизненное заключение.