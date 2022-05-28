AFP: парламент ЦАР выступил за отмену смертной казни в стране

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Парламент Центральноафриканской Республики проголосовал за отмену в стране смертной казни. Об этом, как сообщает AFP, заявил спикер Национальной ассамблеи Матье Саранджи.

Решение было принято путём аккламации — на основании «неформальной реакции» участников обсуждения.

В дальшнейшем законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.

Уточняется, что последняя смертная казнь в ЦАР датируется 1981 годом.

В январе власти Папуа — Новой Гвинеи отменили закон о смертной казни в стране спустя 30 лет после повторного введения, всем приговорённым к ней мера наказания будет заменена на пожизненное заключение.

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