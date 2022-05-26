В Польше ликвидируют дисциплинарную палату суда, из-за которой ЕК штрафовала Варшаву
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Об этом сообщает РИА Новости.
26 мая сейм принял инициированные президентом Анджеем Дудой поправки к закону «О Верховном суде», которые ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда.
За принятие поправок проголосовал 231 депутат, против выступили 208, 13 воздержались. Законопроект должен поступить в сенат.
Агентство поясняет, что, по мнению Еврокомиссии, работа дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.
В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.
В Польше такое решение назвали «узурпацией и шантажом».