В Польше ликвидируют дисциплинарную палату суда, из-за которой ЕК штрафовала Варшаву

Польский сейм принял закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Европейская комиссия оштрафовала республику на €100 млн по решению суда Евросоюза.

Об этом сообщает РИА Новости.

26 мая сейм принял инициированные президентом Анджеем Дудой поправки к закону «О Верховном суде», которые ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда.

За принятие поправок проголосовал 231 депутат, против выступили 208, 13 воздержались. Законопроект должен поступить в сенат.

Агентство поясняет, что, по мнению Еврокомиссии, работа дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

В Польше такое решение назвали «узурпацией и шантажом».