Турецкий политик прокомментировал ситуацию с турпотоком из России

Член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи прокомментировал ситуацию с турпотоком из России.

«Мне немного сложно дать вам сейчас точные данные по туризму в цифрах, но могу сказать так: не думаю, что этот показатель в этом году сильно уменьшится», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, есть определённые трудности, связанные с ситуацией на Украине.

«Это, вероятно, немного снизит число туристов, но не слишком сильно: такого, что турпоток полностью прекратится, не будет», — добавил Сафи.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.