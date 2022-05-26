Twitter выплатит $150 млн штрафа по иску властей США о защите пользовательских данных

Американская компания Twitter согласилась выплатить штраф в размере $150 млн по иску властей США о защите пользовательских данных.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

Компания также согласилась ввести усиленные меры по защите личных данных пользователей.

По данным ведомства, с 2013 по 2019 год Twitter нарушала закон о защите личных данных, предоставляя рекламодателям телефонные номера и адреса электронных почт пользователей.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.