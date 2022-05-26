В постпредстве Китая при ООН высказались против принятия резолюции по санкциям против КНДР

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Китай выступает против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по санкциям против КНДР. Об этом говорится в заявлении пресс-службы постпредства КНР при ООН.

«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему», — приводит текст заявления РИА Новости.

В ведомстве заявили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР.

«Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему», — отметили в поспредстве.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 26 мая проведёт заседание в связи с ракетными пусками КНДР.

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