В постпредстве Китая при ООН высказались против принятия резолюции по санкциям против КНДР
«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какую-либо проблему», — приводит текст заявления РИА Новости.
В ведомстве заявили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР.
«Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось без внимания США. Они знают лучший способ деэскалации, но просто сопротивляются ему», — отметили в поспредстве.
Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 26 мая проведёт заседание в связи с ракетными пусками КНДР.