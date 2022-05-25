Новак: Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах.
Новак: Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах
  • РИА Новости

«Важно, что мы договорились переходить максимально на расчёты в национальных валютах», — цитирует Новака РИА Новости.

Ранее он отметил, что торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%.

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