Новак: Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах.
- РИА Новости
«Важно, что мы договорились переходить максимально на расчёты в национальных валютах», — цитирует Новака РИА Новости.
Ранее он отметил, что торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»