Новак: Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах.

«Важно, что мы договорились переходить максимально на расчёты в национальных валютах», — цитирует Новака РИА Новости.

Ранее он отметил, что торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%.