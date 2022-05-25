В Италии подтверждено шесть случаев оспы обезьян
- Gettyimages.ru
«Я получил известие о шестом случае заболевания оспой обезьян, которым занимается Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, есть связи с Канарскими островами», —цитирует его ANSA.
Он уточнил, что в настоящее время ведётся работа по другим возможным случаям болезни.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.