В Италии подтверждено шесть случаев оспы обезьян

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Министр здравоохранения итальянской области Лацио Алессио Д’Амато заявил, что в стране в настоящий момент подтверждено шесть случаев оспы обезьян.
В Италии подтверждено шесть случаев оспы обезьян
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«Я получил известие о шестом случае заболевания оспой обезьян, которым занимается Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, есть связи с Канарскими островами», —цитирует его ANSA.

Он уточнил, что в настоящее время ведётся работа по другим возможным случаям болезни.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

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