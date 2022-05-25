В Италии подтверждено шесть случаев оспы обезьян

Министр здравоохранения итальянской области Лацио Алессио Д’Амато заявил, что в стране в настоящий момент подтверждено шесть случаев оспы обезьян.

«Я получил известие о шестом случае заболевания оспой обезьян, которым занимается Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, есть связи с Канарскими островами», —цитирует его ANSA.

Он уточнил, что в настоящее время ведётся работа по другим возможным случаям болезни.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.