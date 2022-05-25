В Минобороны КНР рассказали о совместном патрулировании ВВС Китая и России
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайского военного ведомства, которое прокомментировало проведённое 24 мая совместное патрулирование ВВС Китая и России над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
«Подобные учения организованы для проверки и повышения уровня взаимодействия между ВВС двух стран, для укрепления взаимного доверия и усиления прагматического сотрудничества», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Xian H-6K провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.