США и Южная Корея осудили ракетные пуски КНДР
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский МИД.
По мнению представителей двух внешнеполитических ведомств, данные пуски представляют собой «дестабилизирующие провокации».
Уточняется, что Энтони Блинкен и Пак Чин выразили обеспокоенность деятельностью КНДР, а также договорились укреплять партнёрство двух стран.
Ранее КНДР произвела три запуска баллистических ракет в сторону Японского моря.
Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет.