США и Южная Корея осудили ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провели телефонный разговор и осудили испытания баллистических ракет КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский МИД.

По мнению представителей двух внешнеполитических ведомств, данные пуски представляют собой «дестабилизирующие провокации».

Уточняется, что Энтони Блинкен и Пак Чин выразили обеспокоенность деятельностью КНДР, а также договорились укреплять партнёрство двух стран.

Ранее КНДР произвела три запуска баллистических ракет в сторону Японского моря.

Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет.