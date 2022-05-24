Россия и Белоруссия согласовали меморандум о биобезопасности
- РИА Новости
«В целях оптимизации и повышения эффективности соответствующего взаимодействия стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности», — говорится в сообщении по итогам консультаций в межведомственном формате.
Подчеркивается, что стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве.
Ранее замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что Москва предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам.