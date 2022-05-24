Россия и Белоруссия согласовали меморандум о биобезопасности

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Россия и Белоруссия согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Россия и Белоруссия согласовали меморандум о биобезопасности
  • РИА Новости

«В целях оптимизации и повышения эффективности соответствующего взаимодействия стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности», — говорится в сообщении по итогам консультаций в межведомственном формате.

Подчеркивается, что стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что Москва предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам.

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