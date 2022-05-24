Делегация КНР опровергла уход из зала после выступления Зеленского в Давосе
Делегация КНР опровергла сообщения СМИ о том, что её представители на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стали аплодировать после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, а затем покинули зал.
- AP
- © Markus Schreiber
Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на делегацию КНР.
В сообщении говорится, что во время выступления Зеленского делегация КНР вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.
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