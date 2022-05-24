Делегация КНР опровергла уход из зала после выступления Зеленского в Давосе

Короткая ссылка
Делегация КНР опровергла сообщения СМИ о том, что её представители на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стали аплодировать после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, а затем покинули зал.
Делегация КНР опровергла уход из зала после выступления Зеленского в Давосе
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на делегацию КНР.

В сообщении говорится, что во время выступления Зеленского делегация КНР вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить