Депутат Белик прокомментировал слова Борреля о необходимости создания вооружённых сил ЕС

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости создать европейские вооружённые силы для обеспечения безопасности.

По мнению парламентария, сейчас ЕС не должен идти на поводу у США и вводить новые проекты и «придумывать сверхзадачи в угоду политической конъюнктуре».

Он высказал мнение, что «создание Евросоюзом собственных вооружённых сил» сыграет на руку США.

Ранее Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС.

По его словам, новая ситуация демонстрирует, что Евросоюзу необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.