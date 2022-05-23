Депутат Белик прокомментировал слова Борреля о необходимости создания вооружённых сил ЕС
- Жозеп Боррель
- AP
- © Olivier Matthys
По мнению парламентария, сейчас ЕС не должен идти на поводу у США и вводить новые проекты и «придумывать сверхзадачи в угоду политической конъюнктуре».
Он высказал мнение, что «создание Евросоюзом собственных вооружённых сил» сыграет на руку США.
Ранее Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС.
По его словам, новая ситуация демонстрирует, что Евросоюзу необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.