CBS: около десяти человек пострадали и один погиб в перестрелке на юго-западе США

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В результате перестрелки в кальянной в Сан-Бернардино на юго-западе США один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местного сержанта полиции, инцидент произошёл около полуночи на Хайленд-авеню.

По словам очевидцев, всё началось со ссоры во время вечеринки, которая переросла в стрельбу. Сначала перестрелка велась в помещении, впоследствии стрелявшие переместились на парковку.

Одни пострадавшие добрались до медучреждений самостоятельно, других госпитализировали на машинах скорой помощи.

Погибшим оказался 20-летний местный житель Аллен Грэм.

Ранее в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии, штат Пенсильвания, пострадали пять человек.

Один из них получил 14 огнестрельных ранений.

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