Сторонники экс-лидера СДПГ Лафонтена потребовали отставки Бербок
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Один из комментаторов заявил, что подобные высказывания Бербок «только усиливают ненависть русских» к ФРГ и могут иметь «очень плачевные последствия».
«Верно, Бербок за её заявления следует отправить в отставку досрочно», — приводит РИА Новости слова другого пользователя.
Ещё один комментатор написал, что боится представить, каких ещё бед успеет натворить правительство зелёных с внешней политикой ФРГ до конца срока их полномочий.
Ранее Лафонтен сравнил заявления Бербок о «разрушении» России с «языком нацистов».