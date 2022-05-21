Сторонники экс-лидера СДПГ Лафонтена потребовали отставки Бербок

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Сторонники экс-лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена потребовали отставки Анналены Бербок с должности министра иностранных дел Германии из-за её слов о «разрушении» России.
Сторонники экс-лидера СДПГ Лафонтена потребовали отставки Бербок
  • AP

Один из комментаторов заявил, что подобные высказывания Бербок «только усиливают ненависть русских» к ФРГ и могут иметь «очень плачевные последствия».

«Верно, Бербок за её заявления следует отправить в отставку досрочно», — приводит РИА Новости слова другого пользователя.

Ещё один комментатор написал, что боится представить, каких ещё бед успеет натворить правительство зелёных с внешней политикой ФРГ до конца срока их полномочий.

Ранее Лафонтен сравнил заявления Бербок о «разрушении» России с «языком нацистов».

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