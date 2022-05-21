Создатель Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что больше не является миллиардером

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Автор блокчейн-платформы и одноимённой криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что больше не является миллиардером.

«Кстати, я больше не миллиардер», — написал он в комментариях к одному из постов в Twitter о недавней активности в соцсети основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

В 2021 году выходец из России Виталик Бутерин вошёл в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes USA.

Состояние основателя блокчейн-платформы Ethereum и её криптовалюты журнал оценил в $1,3 млрд. 

В 2017 году Бутерин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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