Создатель Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что больше не является миллиардером

Автор блокчейн-платформы и одноимённой криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что больше не является миллиардером.

«Кстати, я больше не миллиардер», — написал он в комментариях к одному из постов в Twitter о недавней активности в соцсети основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

В 2021 году выходец из России Виталик Бутерин вошёл в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes USA.

Состояние основателя блокчейн-платформы Ethereum и её криптовалюты журнал оценил в $1,3 млрд.

В 2017 году Бутерин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с президентом России Владимиром Путиным.