Главный акционер сервиса «Авито» Prosus объявил об уходе из России

Нидерландская компания Prosus, которая является главным акционером интернет-сервиса «Авито», приняла решение об уходе из России.

«25 марта мы объявили об отделении российского сайта объявлений «Авито» от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что начали поиск подходящего покупателя для их акций «Авито».

Ранее американская компания по производству бумаги Sylvamo, выпускающая продукцию под брендом SvetoCopy, приняла решение уйти из России.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.