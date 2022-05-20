Главный акционер сервиса «Авито» Prosus объявил об уходе из России

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Нидерландская компания Prosus, которая является главным акционером интернет-сервиса «Авито», приняла решение об уходе из России.
Главный акционер сервиса «Авито» Prosus объявил об уходе из России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«25 марта мы объявили об отделении российского сайта объявлений «Авито» от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что начали поиск подходящего покупателя для их акций «Авито».

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