В Белом доме не исключили переговоров Байдена и Си Цзиньпина в ближайшие недели
Он сообщил, что в ходе переговоров с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи не обсуждалась тема переговоров лидеров двух стран.
«Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорят по телефону вновь. Но этот разговор с Ян Цзечи не закладывал основу для возможного звонка двух лидеров», — приводит ТАСС слова Салливана на брифинге для журналистов на борту самолёта Байдена, направляющегося в Сеул.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видели признаков оказания КНР помощи России в ходе её спецоперации на Украине.