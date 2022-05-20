В Белом доме не исключили переговоров Байдена и Си Цзиньпина в ближайшие недели

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил, что президент США Джо Байден в ближайшие недели может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он сообщил, что в ходе переговоров с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи не обсуждалась тема переговоров лидеров двух стран.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорят по телефону вновь. Но этот разговор с Ян Цзечи не закладывал основу для возможного звонка двух лидеров», — приводит ТАСС слова Салливана на брифинге для журналистов на борту самолёта Байдена, направляющегося в Сеул.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видели признаков оказания КНР помощи России в ходе её спецоперации на Украине.