Захарова: решение Швеции вступить в НАТО продиктовано желанием США

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Отсутствие референдума в Швеции по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу доказывает, что мнение жителей страны не спрашивали, за них всё решили США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: решение Швеции вступить в НАТО продиктовано желанием США
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Более двухсот лет шведского нейтралитета, гарантировавшего королевству безопасность и процветание, теперь в прошлом. Так почему же не было референдума? Потому что народ давно уже в Швеции никто не спрашивает. За шведов решают американцы», — написала Захарова в своём Telegram.

Она добавила, что нахождение американских сенаторов в Швеции в день объявления решения страны вступить в альянс очень «любопытно».

Ранее журналист Недим Шенер в статье для издания Hürriyet выразил мнение, что присоединением Швеции и Финляндии к НАТО Вашингтон стремится спровоцировать конфликт с Москвой и ослабить её влияние в мире.

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