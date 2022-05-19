Захарова: решение Швеции вступить в НАТО продиктовано желанием США
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«Более двухсот лет шведского нейтралитета, гарантировавшего королевству безопасность и процветание, теперь в прошлом. Так почему же не было референдума? Потому что народ давно уже в Швеции никто не спрашивает. За шведов решают американцы», — написала Захарова в своём Telegram.
Она добавила, что нахождение американских сенаторов в Швеции в день объявления решения страны вступить в альянс очень «любопытно».
Ранее журналист Недим Шенер в статье для издания Hürriyet выразил мнение, что присоединением Швеции и Финляндии к НАТО Вашингтон стремится спровоцировать конфликт с Москвой и ослабить её влияние в мире.