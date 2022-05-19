Виктория Боня прокомментировала своё появление на Каннском кинофестивале

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала RT своё появление на Каннском кинофестивале, после которого в сети раскритиковали организаторов мероприятия.

Комментаторы высказали претензии к организаторам фестиваля и СМИ за публикацию видео, на котором Боня проходит по красной дорожке. Критика была высказана из-за того, что Боня, по мнению комментаторов, поддерживает власти России и спецоперацию на Украине.

«Начали писать: какого... вообще вы ставите Викторию Боню, которая когда-то носила майки с изображением Путина», — заявила телеведущая.

При этом Боня отметила, что она носила майки с изображением российского президента Владимира Путина гораздо раньше, чем снималась в фильме с Владимиром Зеленским «Восемь первых свиданий», но «почему-то об этом никто не упоминает».

«Тут сразу видно: людям очень важно расшатывать лодку, важно иметь такую вибрацию в мире нестабильную», — заявила она.

17 мая во Франции прошла торжественная церемония открытия 75-го Каннского кинофестиваля.