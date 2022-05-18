Зась: в ОДКБ приветствуют стремление Китая расширить сотрудничество с организацией

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью RT заявил, что в ОДКБ приветствуют стремление Китая расширить сотрудничество с организацией.

«Что касается Китая, да, я тоже слышал это высказывание. Мы приветствуем, если присутствует такое стремление взаимодействовать с ОДКБ, если заинтересованность такая есть», — сказал он.

Зась добавил, что у ОДКБ и КНР совпадают подходы по многим вопросам по международной повестке дня и обеспечению безопасности.

Он отметил, что Китай в мировой политике занимает взвешенную и самостоятельную позицию.

По его словам, в ОДКБ открыты для взаимодействия и сотрудничества с Китаем.

Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу заявил, что Китай готов продвигать сотрудничество с ОДКБ.

Подробнее — в материале RT.