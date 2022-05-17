Журналист Грачис рассказал о последствиях антироссийских санкций для Италии

Короткая ссылка
Журналист Маттео Грачис в эфире RT рассказал о последствиях антироссийских санкций для жителей Италии. По его словам, после начала действия санкций стоимость жизни в Италии выросла.
Журналист Грачис рассказал о последствиях антироссийских санкций для Италии
  • РИА Новости

«Мы ввели санкции против России, однако цены на сырьё и платежи за электричество, за газ, за воду выросли в Италии», — сказал он.

По словам Грачиса, «это не дипломатия, это определённый вид экономической войны», которая не подходит Италии.

Он добавил, что с того момента, когда начали действовать санкции, стоимость жизни в Италии выросла.

«В особенности это касается ряда отраслей, где это становится просто невыносимым, потому что некоторые виды сырья сейчас стоят очень дорого», — объяснил он.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в беседе с «Известиями» заявил, что антироссийские санкции на самом деле бьют не по России, а по малоимущим жителям ФРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить