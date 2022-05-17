Жена Ассанжа сообщила о подготовке представления в МВД Британии по делу об экстрадиции

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Жена Джулиана Ассанжа Стелла сообщила о подготовке представления на имя британского министра внутренних дел Прити Пател с целью заблокировать экстрадицию основателя WikiLeaks в США.
Жена Ассанжа сообщила о подготовке представления в МВД Британии по делу об экстрадиции
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США», — написала она в Twitter.

20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить главе МВД свои доводы не выдавать его в США.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

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