Жена Ассанжа сообщила о подготовке представления в МВД Британии по делу об экстрадиции
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«Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США», — написала она в Twitter.
20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.
У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить главе МВД свои доводы не выдавать его в США.
Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.