Итальянская Eni сообщила о начале открытия счетов в Газпромбанке для оплаты газа рублями

Итальянская компания Eni сообщила, что начала процедуру открытия двух счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов — один в евро, другой в рублях», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в Eni заявили, что не поддерживают изменений действующих контрактов.

Ранее Bloomberg писал, что Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о поставках российского газа в Европу.