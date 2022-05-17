Итальянская Eni сообщила о начале открытия счетов в Газпромбанке для оплаты газа рублями
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Об этом говорится в заявлении компании.
«Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов — один в евро, другой в рублях», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом в Eni заявили, что не поддерживают изменений действующих контрактов.
Ранее Bloomberg писал, что Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о поставках российского газа в Европу.