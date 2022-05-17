Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии

Короткая ссылка
Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Финляндии. Также финскому послу Антти Хелантеря заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.
Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © Ramberg

Также протест заявлен в связи с поставками оружия киевскому режиму и покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

«Посол был уведомлён о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — говорится в сообщении МИД.

В апреле власти Финляндии объявили о высылке двух сотрудников российского посольства, ещё одному было отказано в продлении визы, сообщает канцелярия финского президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить