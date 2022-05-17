Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии

Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Финляндии. Также финскому послу Антти Хелантеря заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

Также протест заявлен в связи с поставками оружия киевскому режиму и покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

«Посол был уведомлён о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — говорится в сообщении МИД.

В апреле власти Финляндии объявили о высылке двух сотрудников российского посольства, ещё одному было отказано в продлении визы, сообщает канцелярия финского президента.