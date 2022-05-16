США отправят до 500 американских спецназовцев в Сомали

Президент США Джо Байден одобрил запрос Пентагона на восстановление «небольшого устойчивого» военного присутствия Соединённых Штатов в Сомали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Уточняется, что в Сомали отправятся не более 500 спецназовцев, они будут переброшены из других точек в регионе.

16 мая сообщалось, что парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой республики.