США отправят до 500 американских спецназовцев в Сомали
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали», — сказал он в ходе телефонного брифинга.
Уточняется, что в Сомали отправятся не более 500 спецназовцев, они будут переброшены из других точек в регионе.
16 мая сообщалось, что парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой республики.