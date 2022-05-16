NBC: деятельность Байдена на посту президента США не одобряют 56% американцев

Деятельность президента США Джо Байдена не одобряют 56% жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, говорится в сообщении на сайте NBC.

Согласно опросу, кандидатура Байдена на посту президента удовлетворяет 39% опрошенных американцев.

При этом только 33% респондентов довольны экономической политикой главы государства.

Число тех, кто считает, что США двигаются в неверном направлении, составляет 75%.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.

В апреле сообщалось, что рекордное количество немцев — 49% — недовольны политикой Шольца.