NBC: деятельность Байдена на посту президента США не одобряют 56% американцев
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом свидетельствуют данные опроса, говорится в сообщении на сайте NBC.
Согласно опросу, кандидатура Байдена на посту президента удовлетворяет 39% опрошенных американцев.
При этом только 33% респондентов довольны экономической политикой главы государства.
Число тех, кто считает, что США двигаются в неверном направлении, составляет 75%.
Уточняется, что в опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.
В апреле сообщалось, что рекордное количество немцев — 49% — недовольны политикой Шольца.