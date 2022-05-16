Певец Алексей Джанго Поддубный прокомментировал итоги конкурса «Евровидение»

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Певец, композитор Алексей Джанго Поддубный в стриме RT «Летучка» провёл параллели между политическими событиями и победами Украины на конкурсе «Евровидение».
Певец Алексей Джанго Поддубный прокомментировал итоги конкурса «Евровидение»
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

Он напомнил, что «украинцы за достаточно короткий срок побеждают уже третий раз».

«Первый раз была Руслана с «Дикими танцами», которая демонстрировала всему миру казацкие гопаки, а потом состоялся «майдан» как-то сразу. Потом выступление Джамалы с песней о том, как жестоко поступили с крымскими татарами. Она подняла эту проблему почему? Потому что Крым уже был российский и нужно было шатать что-то в Крыму», — отметил певец.

Он заявил, что сейчас на фоне спецоперации на Украине весь западный мир «пытается на Россию как можно больше грязи вылить, бочек накатить».

«Евровидение как информационное пространство для европейского обывателя работает. Подобраны пацаны, которые быстро что-то сочинили (или им сочинили), вложив туда правильные образы, архетипы, слова. Они делали политические заявления со сцены, что якобы запрещено, но если нужно, то и не запрещено», — сказал он.

Украинская группа Kalush Orchestra в минувшие выходные выиграла Евровидение с песней Stefania.

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