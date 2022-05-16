Посол Моргунов выразил надежду на восстановление авиасообщения между Россией и Оманом

Российский посол в Маскате Илья Моргунов в интервью газете «Известия» выразил надежду на восстановление авиасообщения между Россией и Оманом в ближайшее время.

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастёт. Но и для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств», — заявил Моргунов.

Он ожидает, что соответствующие переговоры по восстановлению авиасообщения возобновятся в Москве в мае.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди заявил, что Россия и Оман работают над безвизовым режимом.