Эмир Катара прибыл в ОАЭ лично выразить соболезнования

Короткая ссылка
Несмотря на нерешённые разногласия между странами, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом ОАЭ, чтобы лично выразить соболезнования по случаю смерти президента Объединённых Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна.
Эмир Катара прибыл в ОАЭ лично выразить соболезнования
  • © Wikimedia

Как сообщает Катарское агентство новостей, Аль Тани «выразил соболезнования своему брату, его высочеству Мухаммеду бен Зейду Аль Нахайяну, президенту братских Объединенных Арабских Эмиратов» в президентском аэропорту Абу-Даби.

13 мая в Абу-Даби прошли похороны президента Объединённых Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день, когда скончался.

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить