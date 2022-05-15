Эмир Катара прибыл в ОАЭ лично выразить соболезнования

Несмотря на нерешённые разногласия между странами, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом ОАЭ, чтобы лично выразить соболезнования по случаю смерти президента Объединённых Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна.

Как сообщает Катарское агентство новостей, Аль Тани «выразил соболезнования своему брату, его высочеству Мухаммеду бен Зейду Аль Нахайяну, президенту братских Объединенных Арабских Эмиратов» в президентском аэропорту Абу-Даби.

13 мая в Абу-Даби прошли похороны президента Объединённых Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день, когда скончался.

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.