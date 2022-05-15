Эмир Катара прибыл в ОАЭ лично выразить соболезнования
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Как сообщает Катарское агентство новостей, Аль Тани «выразил соболезнования своему брату, его высочеству Мухаммеду бен Зейду Аль Нахайяну, президенту братских Объединенных Арабских Эмиратов» в президентском аэропорту Абу-Даби.
13 мая в Абу-Даби прошли похороны президента Объединённых Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день, когда скончался.
Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.